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В ОДКБ отметили рост напряженности из-за провокации в Курской области

НАТО наращивает войска у границ ОДКБ якобы из-за угрозы с востока, добавил начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.
2024-08-29 13:27:54
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Действия киевских формирований в Курской области ведут к росту напряженности в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.

«Повышению напряженности способствует проведение киевским режимом беспрецедентной провокации в Курской области Российской Федерации», - сказал он на брифинге.

Сердюков отметил наращивание в регионе присутствия НАТО. При этом предлогом для действий Североатлантического альянса названа защита якобы от «угрозы с востока».

Кроме того, продолжается финансирование Украины и поставка Киеву вооружений. Начальник Объединенного штаба ОДКБ также указал на милитаризацию Польши и стран Балтии.

Нападение ВСУ на Курскую область началось в начале августа. 7 августа начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о ситуации в регионе. Он заявил об остановке продвижения противника вглубь на Курском направлении.

Накануне Минобороны России озвучило потери противника с начала боев в Курской области. Как утверждают в ведомстве, ВСУ в живой силе потеряли до 7 000 человек, а также большое количество военной техники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #сердюков #Курская область #провокация #одкб
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