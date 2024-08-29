В ОДКБ отметили рост напряженности из-за провокации в Курской области

Действия киевских формирований в Курской области ведут к росту напряженности в зоне ответственности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Андрей Сердюков.

«Повышению напряженности способствует проведение киевским режимом беспрецедентной провокации в Курской области Российской Федерации», - сказал он на брифинге.

Сердюков отметил наращивание в регионе присутствия НАТО. При этом предлогом для действий Североатлантического альянса названа защита якобы от «угрозы с востока».

Кроме того, продолжается финансирование Украины и поставка Киеву вооружений. Начальник Объединенного штаба ОДКБ также указал на милитаризацию Польши и стран Балтии.

Нападение ВСУ на Курскую область началось в начале августа. 7 августа начальник Генштаба Валерий Герасимов доложил Верховному главнокомандующему Владимиру Путину о ситуации в регионе. Он заявил об остановке продвижения противника вглубь на Курском направлении.

Накануне Минобороны России озвучило потери противника с начала боев в Курской области. Как утверждают в ведомстве, ВСУ в живой силе потеряли до 7 000 человек, а также большое количество военной техники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.