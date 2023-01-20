В Минздраве РФ рассказали об опасности «вейповой пневмонии»

Согласно словам эксперта, особенную угрозу электронные сигареты представляют для молодежи, кто не пробовал содержащие никотин продукты и сигареты.

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Руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава РФ Маринэ Гамбарян рассказала в беседе со «Звездой» о «вейповой пневмонии» и назвала главную опасность электронных сигарет.

«Эти продукты способны вызвать никотиновую зависимость. Особенно это угрожает молодежи - тем, кто не пробовал никотиносодержащие продукты и сигареты. Если сегодня не подсадить на "никотиновую иглу" новое поколение, то в дальнейшем табачные компании не будут иметь определенный объем рынка», - объясняет Маринэ Гамбарян.

Кроме того, согласно словам эксперта, потребителям вейпов могут быть присущи особые формы заболеваний.

«Речь идет о болезни EVALI, вспышка которой наблюдалась в США, где была настоящая "эпидемия вейпов". Центр контроля профилактики заболеваний за два года зарегистрировал 2 800 случаев госпитализации с этим заболеванием. 95% пациентов с EVALI попадали в больницы, в отделения пульмонологии и интенсивной терапии. 1/3 требовалась ИВЛ», - рассказала эксперт.

Как рассказывает Гамбарян, вызванная потреблением вейпов двусторонняя пневмония не имела бактериологического или вирусного начала. Согласно ее словам, средний возраст больных составлял 20 лет, а 80% страдающих недугом были моложе 35 лет. Рентгенологическая картина была схожа, как впоследствии выяснилось, с КТ при коронавирусе, рассказала эксперт.

«Ничего хорошего в этих продуктах нет», - заключила Гамбарян.

Ранее глава Комитета Государственной думы Российской Федерации по молодежной политике Артем Метелев прокомментировал предложение спикера ГД РФ Вячеслава Володина рассмотреть запрет вейпов в стране. Согласно словам депутата, сейчас в России наблюдается «повальное» увлечение электронными сигаретами среди молодежи, а в Госдуме разрабатываются инициативы, которые позволят ограничить доступ детей к вейпам.