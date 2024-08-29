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Военные ВВО приняли участие в параде к 85-летию победы на Халхин-Голе

Мероприятие состоялось на площади Независимости в городе Чойбалсан у мемориала героям Монголии.
2024-08-29 11:43:20
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

В городе Чойбалсан военнослужащие Восточного военного округа (ВВО), участвовавшие в учениях «Селенга-2024», прошли в едином строю с монгольскими военными на параде, посвященном 85-летию победы советско-монгольских войск на реке Халхин-Гол. Об этом пишет Министерство обороны РФ, сопроводив сообщение видеокадрами.

Торжественная церемония состоялась на площади Независимости у мемориала героям Монголии. Врио командующего войсками ВВО Михаил Носулев, российский посол Алексей Евсиков, военный и военно-воздушный атташе России в Монголии Павел Петрунин, министр обороны Монголии Сандагийн Бямбацогт возложили к монументу венки. На церемонии также присутствовали ветераны, юнармейцы и общественники из Забайкалья и Бурятии.

Российские и монгольские военные прошли торжественным маршем под аккомпанемент военного оркестра. На площади гостям праздника показали военную технику.

Боевые действия на реке Халхин-Гол начались весной 1939 года в Монголии у границы государства Маньчжоу-Го. Заключительное сражение произошло в конце августа 1939 года и завершилось полным разгромом 23-й пехотной дивизии 6-й отдельной армии милитаристской Японии. 15 сентября представителями СССР и Японии было подписано соглашение о прекращении вооруженного конфликта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #ВВО #Монголия #МО РФ #Селенга
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