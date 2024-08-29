Мехвод Сокол рассказал о попытке достать его ЗРК ракетой HIMARS

ВСУ атакуют мобильные комплексы ПВО из ствольной и ракетивной артиллерии, пользуясь западными боеприпасами. Боец с позывным Сокол рассказал о такой попытке достать ЗРК.

«Было, что в метрах 300 от нас HIMARS упал. Просто моментально упал, мы быстро в машину, откатываемся в лесопилку, маскируем машину и сразу начинаем наблюдать небо - значит, кто-то корректирует. Увидели, выкатились, отработали», - сказал мехвод.

За зенитчиками охотятся небольшие украинские беспилотные разведчики и дроны-камикадзе, из-за чего нужно постоянно менять позиции.

«До трех-четырех раз в день, это минимум, иногда до 10. Если маленькие залетали часто, значит, что-то где-то хотят увидеть. Меняем позиции и работаем РЭБовскими ружьями и стрелковым оружием по маленьким», - рассказал командир расчета с позывным Гал.

Он добавил, что для противника ПВО - самая «сладкая» цель в последнее время.

Зенитный ракетный комплекс дальностью до пяти километров работает у самой линии соприкосновения. На машине установлены противокумулятивные сетки и комплекс РЭБ с FPV-дронами.

«Когда на нас идет камикадзе, ему подают помехи, и он падает, либо с подрывом, либо просто падает, уходит в сторону», - дополнил Гал.

Ранее зенитчики группировки войск «Центр» прикрыли артиллерийские позиции от дронов ВСУ на Авдеевском направлении.

Материал подготовили Мария Зайцева и Николай Баранов.