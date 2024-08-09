Зенитчики группировки «Центр» прикрыли артиллеристов от дронов ВСУ

Расчет зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» группировки войск «Центр» прикрыл артиллерийские позиции от дронов ВСУ на Авдеевском направлении. Кадры боевой работы российских зенитчиков публикует Министерство обороны РФ.

Зенитчики сбивают преимущественно вражеские беспилотники, не позволяя им успеть произвести разведку территории или скорректировать огонь артиллерии. Дроны летают постоянно в небе, поэтому военнослужащие не стоят на месте, регулярно меняют огневые позиции, чтобы остаться незамеченными для врага.

«Среди сбиваемых целей - БПЛА "Валькирия", "Лелека". Бывают и более сложные цели, распознавали даже БПЛА "Посейдон". Интенсивность работы зависит от вражеских полетов. Работаем все на общее дело», - рассказал командир взвода с позывным Стрела.

В описании к кадрам сказано, что военнослужащие наблюдательного поста обнаружили беспилотник, с помощью которого противник пытался выследить огневые позиции наших артиллеристов. После определения направления и азимута на летящий объект военнослужащие попытались сбить его огнем из 7,62-мм пулемета Калашникова ПКМБ, но дрон летал слишком высоко. Тогда расчет привел комплекс в боевую готовность, вывел на огневой рубеж и после захвата цели в визир произвел пуск ракеты.

Вести стрельбу «Стрела-10» может как с места, так и в движении. ЗРК способен поражать низколетящие самолеты и вертолеты, а также беспилотники.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.