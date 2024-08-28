Танкисты 1-й Славянской бригады «Южной» группировки войск уничтожили личный состав ВСУ на Донецком направлении. Они показали свою боевую работу.

Укрытие противника выявила разведка. Экипажу танка Т-90М «Прорыв» дали задачу выдвинуться на закрытую огневую позицию и уничтожить цель. В кратчайшие сроки танкисты заняли места и открыли огонь.

Огонь корректировался с разведывательного БПЛА в режиме реального времени, что позволило нанести несколько точных и эффективных ударов по расположению противника. В результате весь личный состав националистов удалось уничтожить.

Завершив боевую работу, танковый экипаж быстро покинул огневую позицию, замаскировался и пополнил боекомплект, чтобы быть готовым выполнить следующие задачи.

Ранее наши мотострелки помешали украинским боевикам занять Малую Локню. Они уничтожили около сотни националистов, а также примерно 10 боевых машин пехоты и бронетранспортеров противника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.