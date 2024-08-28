МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Танкисты показали уничтожение укрытия боевиков из Т-90М «Прорыв»

Все боевики, которые прятались в укрытии, также были уничтожены.
2024-08-28 05:15:55
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Танкисты 1-й Славянской бригады «Южной» группировки войск уничтожили личный состав ВСУ на Донецком направлении. Они показали свою боевую работу.

Укрытие противника выявила разведка. Экипажу танка Т-90М «Прорыв» дали задачу выдвинуться на закрытую огневую позицию и уничтожить цель. В кратчайшие сроки танкисты заняли места и открыли огонь.

Огонь корректировался с разведывательного БПЛА в режиме реального времени, что позволило нанести несколько точных и эффективных ударов по расположению противника. В результате весь личный состав националистов удалось уничтожить.

Завершив боевую работу, танковый экипаж быстро покинул огневую позицию, замаскировался и пополнил боекомплект, чтобы быть готовым выполнить следующие задачи.

Ранее наши мотострелки помешали украинским боевикам занять Малую Локню. Они уничтожили около сотни националистов, а также примерно 10 боевых машин пехоты и бронетранспортеров противника.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.

#армия #танк #т-90м #укрытие #донецкое направление
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 