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ФСБ показала кадры задержания готовивших теракт в Ингушетии

У фигурантов уголовного дела обнаружены самодельное взрывное устройство и огнестрельное оружие.
Алексей Курильченко 2024-08-28 09:51:40
© Фото: ФСБ РФ © Видео: ФСБ РФ

Федеральная служба безопасности РФ опубликовала кадры задержания шестерых жителей Ингушетии, которые подозреваются в подготовке к терактам. Также правоохранители провели обыски по адресам проживания фигурантов.

В ходе обысков силовики обнаружили в лесу самодельное взрывное устройство, которое было уничтожено правоохранителями на месте. Там же обнаружены составные части гранат и детали огнестрельного оружия.

На месте проживания одного из задержанных также найдены ножи, детали от охотничьего ружья и пистолет, похожий на австрийский Glock.

В ходе допроса один из задержанных признался, что слушал в Сети лекции и захотел «выйти на путь джихада». После этого он был завербован в террористическую организацию, где получил задание на совершение преступлений.

По версии следствия, задержанные планировали совершить нападение на церковь в городе Сунжа, а также вести диверсионную деятельность в отношении правоохранителей. Все задержанные уже дали признательные показания, в их отношении возбуждены уголовные дела.

 

#Теракт #Диверсия #ФСБ РФ #Задержание #ингушетия
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