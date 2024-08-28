ФСБ показала кадры задержания готовивших теракт в Ингушетии

Федеральная служба безопасности РФ опубликовала кадры задержания шестерых жителей Ингушетии, которые подозреваются в подготовке к терактам. Также правоохранители провели обыски по адресам проживания фигурантов.

В ходе обысков силовики обнаружили в лесу самодельное взрывное устройство, которое было уничтожено правоохранителями на месте. Там же обнаружены составные части гранат и детали огнестрельного оружия.

На месте проживания одного из задержанных также найдены ножи, детали от охотничьего ружья и пистолет, похожий на австрийский Glock.

В ходе допроса один из задержанных признался, что слушал в Сети лекции и захотел «выйти на путь джихада». После этого он был завербован в террористическую организацию, где получил задание на совершение преступлений.

По версии следствия, задержанные планировали совершить нападение на церковь в городе Сунжа, а также вести диверсионную деятельность в отношении правоохранителей. Все задержанные уже дали признательные показания, в их отношении возбуждены уголовные дела.