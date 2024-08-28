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ФСБ предотвратила серию терактов в Ингушетии

По данным следствия, фигуранты готовили нападение на церковь и диверсии против правоохранителей.
Алексей Курильченко 2024-08-28 09:45:09
© Фото: ФСБ РФ © Видео: ФСБ РФ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали шестерых жителей Ингушетии, которые подозреваются в подготовке к террористическим актам. По данным следствия, фигуранты готовили нападения на церковь, а также диверсии против сотрудников правоохранительных органов.

Задержания проведены в городе Назрань и селе Кантышево. Установлено, что злоумышленники планировали напасть на церковь Покрова Пресвятой Богородицы в городе Сунжа.

В ходе обысков в местах проживания фигурантов правоохранители обнаружили самодельное взрывное устройство, компоненты для его изготовления, огнестрельное и холодное оружие. Также силовики нашли символику террористической организации и инструкции по ведению боев в лесу и городе, а также по созданию СВУ.

Все задержанные уже дали признательные показания, в их отношении возбуждены уголовные дела.

#в стране и мире #Теракт #ФСБ РФ #Задержание #ингушетия
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