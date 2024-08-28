Склад с топливом загорелся в Ростовской области из-за атаки БПЛА

В Каменском районе Ростовской области загорелся склад с топливом в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщает губернатор региона Василий Голубев.
Глава области отметил, что никто не пострадал, а огонь не перейдет на жилые дома.
«В тушении задействованы силы экстренного реагирования», - говорится в сообщении.
Утром в среду Минобороны России сообщило об очередной попытке киевского режима совершить террористическую атаку на территории РФ, применив БПЛА. Средства ПВО уничтожили четыре беспилотника в Ростовской области за ночь.
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