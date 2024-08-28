Губернатор Воронежской области заявил об эвакуации после атаки БПЛА

Дежурные средства противовоздушной обороны и силы РЭБ обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Россошанском районе Воронежской области. Об этом сообщает «360» со ссылкой на главу региона Александра Гусева.
Он отметил, что упавшие куски БПЛА привели к возгоранию около взрывоопасных объектов, но детонации не произошло.
Губернатор заявил, что оперативные службы решили временно эвакуировать жителей двух населенных пунктов, для этого развернули пункт временного размещения в районном центре.
«Возгорание удалось ликвидировать местными силами. Обстановка стабилизировалась. Жители возвращаются в свои дома», - говорится в сообщении.
Гусев заключил, что опасность атаки беспилотников остается.
Ранее стало известно о восьми сбитых над областью БПЛА.
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