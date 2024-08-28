МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Губернатор Воронежской области заявил об эвакуации после атаки БПЛА

Он отметил, что пострадавших и разрушений нет.
Мария Зайцева 2024-08-28 08:26:03
© Фото: Serguei Fomine, Global Look Press

Дежурные средства противовоздушной обороны и силы РЭБ обнаружили и уничтожили беспилотный летательный аппарат самолетного типа в Россошанском районе Воронежской области. Об этом сообщает «360» со ссылкой на главу региона Александра Гусева.

Он отметил, что упавшие куски БПЛА привели к возгоранию около взрывоопасных объектов, но детонации не произошло.

Губернатор заявил, что оперативные службы решили временно эвакуировать жителей двух населенных пунктов, для этого развернули пункт временного размещения в районном центре.

«Возгорание удалось ликвидировать местными силами. Обстановка стабилизировалась. Жители возвращаются в свои дома», - говорится в сообщении.

Гусев заключил, что опасность атаки беспилотников остается.

Ранее стало известно о восьми сбитых над областью БПЛА.

#в стране и мире #пво #Воронежская область #РЭБ #пострадавшие #губернатор #Гусев
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 