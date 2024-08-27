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Средства ПВО уничтожили пять БПЛА в Курской и Белгородской областях

Три беспилотника сбиты под Белгородом и два под Курском.
2024-08-27 07:23:25
© Фото: РИА Новости

Дежурные средства ПВО уничтожили пять беспилотных летательных аппаратов над территорией РФ за ночь. Об этом сообщает Минобороны России.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены пять БПЛА самолетного типа. Три БПЛА уничтожены над территорией Белгородской области и два над территорией Курской», - говорится в сообщении.

Отмечается, что это была попытка Украины совершить теракт на территории России с помощью беспилотников.

Ранее в ведомстве сообщили о сбитом БПЛА киевского режима в небе над Белгородской областью.

Материал подготовили Мария Зайцева и Николай Баранов.

#армия #Минобороны России #пво #Курская область #белгородская область #ВСУ
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