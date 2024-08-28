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Индонезия нарастила закупку российского зерна почти в 11 раз

Поставки зерна из России в Индонезию за первые шесть месяцев 2024 года выросли на 11 раз в физическом выражении - до 782,6 тысячи тонн.
Марина Крижановская 2024-08-28 05:29:13
© Фото: Nikolay Gyngazov Global Look Press

Экспорт российского зерна в Индонезию вырос почти в 11 раз в годовом выражении.

За первые шесть месяцев 2024 года продажи зерна из России в эту страну в Юго-Восточной Азии увеличились в физическом выражении в 11 раз, а в денежном - в 8,5. Эту статистику сообщает РИА Новости после ознакомления с данными статистической службы Индонезии.

«В первом полугодии продажи российского зерна в эту юго-восточную страну выросли в 11 раз в физическом и 8,5 раза в денежном выражении к аналогичному периоду прошлого года - до 782,6 тысячи тонн на 221,4 миллиона долларов», - указало агентство.

Дополнительно сообщается, что такие продажи стали рекордными за шесть месяцев текущего года. Это составило 80% объема всего 2023 года.

В апреле этого года сообщалось, что поставки российского зерна в Китай в I квартале принесли бюджету рекордные 125 миллионов долларов. В частности, с января по март Россия увеличила поставки пшеницы почти в 12 раз - до 15,8 миллиона долларов. Также вырос экспорт в Китай нескольких зерновых культур: пшеницы, ячменя, овса и гречи.

В июле стало известно, что Россия впервые экспортировала свыше четверти мирового объема пшеницы. Экспорт составил 55,3 миллиона тонн пшеницы, что составляет чуть более 26% мирового уровня - это на два миллиона больше, чем прогнозировали эксперты Международного совета по зерну.

#в стране и мире #индонезия #поставки зерна #российский экспорт #увеличение поставок
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