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Авиация ВКС РФ провела патрулирование в рамках учения нестратегических ядерных сил

В ходе маневров российские военнослужащие ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработали снаряжение ракет-носителей учебными боеприпасами.
2024-08-02 09:00:12
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: Минобороны РФ

Подразделения авиации ВКС РФ в ходе учений нестратегических ядерных сил провели воздушное патрулирование. Об этом сообщили в Минобороны России.

Отмечается, что в ходе маневров военнослужащие также отработали снаряжение авиационных средств поражения специальными учебными боеприпасами.

Кроме того, военнослужащие ракетных соединений Южного и Центрального военных округов отработали снаряжение ракет носителей учебными боеприпасами. Затем они заняли позиционные районы для проведения электронных пусков.

«Проводимый этап учения направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России к выполнению боевых задач», - подчеркнули в оборонном ведомстве.

Напомним, что в РФ 31 июля начался третий этап учений нестратегических ядерных сил. В рамках маневров российские военнослужащие отработают получение спецбоеприпасов, их снаряжение на ракеты-носители с последующими их электронными пусками. 

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #учения #ВС РФ #МО РФ #нестратегические ядерные силы
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