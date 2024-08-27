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МО РФ показало уничтожение HIMARS под Сумами ракетами «Искандера-М»

В результате ракетного удара на вскрытой позиции украинских боевиков произошел взрыв боекомплекта.
2024-08-27 09:53:01
© Фото: Минобороны РФ © Видео: Минобороны РФ

Российский расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» уничтожил украинскую реактивную систему залпового огня HIMARS производства США. Кадры поражения опубликовало Министерство обороны РФ.

Позиция РСЗХ украинских боевиков располагалась в районе населенного пункта Степановка в Сумской области.

В результате ракетного удара на вскрытой позиции произошла детонация боекомплекта HIMARS с последующим пожаром.

Ранее расчет комплекса «Искандер-М» уничтожил гусеничную установку РСЗО M270 MLRS в районе Березнеговатого Николаевской области. Помимо РСЗО, были уничтожены пункт управления, две единицы автомобильной техники сопровождения, три грузовых автомобиля с боеприпасами и склад с боекомплектом.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ракеты #Искандер-М #спецоперация #HIMARS #сумская область
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