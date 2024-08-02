Десантники разгромили врага «каруселью смерти» у Переездного в ДНР

На Северском направлении 106-я Тульская гвардейская воздушно-десантная дивизия продавливает врага, а подразделения «Южной» группировки нанесли мощные удары по живой силе и технике врага в районах пяти населенных пунктов в ДНР. В результате противник за сутки потерял здесь 570 боевиков и 12 единиц натовской боевой техники.

Подготовка к штурму началась ночью. Сразу несколько РСЗО «Град» накрывают огнем сектор, в котором находятся позиции украинских боевиков. Задача не только поразить противника, но и измотать его психологически к утру, когда наши пойдут на штурм.

С рассветом в дело вступает и ствольная артиллерия. Ночью она молчала, потому что стационарные орудия, в отличие от «Града», быстро не передвинешь, а вспышки от залпов во тьме видны хорошо противнику.

На Северском направлении в поле появляются две боевые машины десанта. Это десантники из 106-й дивизии группировки войск «Юг». Задача - вплотную подобраться к позициям противника. Экипаж готовится к боевому выезду. Поддерживать наших штурмовиков отправился танк - работать из закрытой огневой позиции, как сейчас принято. Координаты целей командиру уже известны.

Штурмовые действия проводятся под пристальным взором наших разведчиков. Над полем летает российский дрон. Противник не видит российский танк, а он бьет точно по координатам, полученным от разведки.

В какой-то момент по колонне с десантниками из 106-й дивизии противник открывает артиллерийский огонь. Несмотря на это, БМД продолжают движение. На ходу бьют из орудий по боевикам и подбираются вплотную, не прекращая огня.

«На поле боя тактика меняется постоянно. Выискивают новые тактические приемы, которых враг не ожидает», - рассказал штурмовик с позывным Кузьмич.

Эта тактика называется «карусель смерти», когда по позициям противника ведут беспокоящий огонь, не давая поднять головы. Под таким прикрытием десантники спешиваются с боевых машин и заходят во вражеские траншеи. Через десяток минут по этим траншеям, держа руки за головой, уже идут пленные боевики. Те, кто принял решение сохранить жизнь и сдаться.

«Они сдаются в плен, убегают. Не хотят уже воевать. Видно даже по взгляду. Смотришь, не хочет уже человек воевать», - рассказал командир штурмового отделения с позывным Микки.

Результат штурма - важная укрепленная высота и село Переездное за ней взяты десантниками 106-й дивизии. Сами бойцы шутят - аккурат будто к профессиональному празднику, ко Дню Воздушно-десантных войск. А в перерыве между боевой работой просят передать поздравления ветеранам ВДВ.

Материал подготовили Алексей Курильченко и Николай Баранов.