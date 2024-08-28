Из-за наводнений в Нигерии погибли не менее 170 человек

Наводнения в Нигерии привели к гибели более 170 человек, еще свыше 200 тысяч нигерийцев стали внутренне перемещенными лицами.

Как сообщил представитель Национального управления чрезвычайными ситуациями Манзо Эзекиель, наиболее пострадавшим оказался север Нигерии, его цитирует телеканал CNN.

Из-за подъема уровня воды в двух самых крупных реках Нигера и Бенуэ появился риск вспышки холеры из-за загрязнения источников водоснабжения. Мощные ливни и, как следствие, повышение уровня воды угрожает и другим регионам страны.

При этом в другой африканской стране - Судане - сильные ливни и наводнения привели к прорыву плотины Арбаат. Водой частично разрушены порядка 70 деревень, из них 20 полностью исчезли. Сообщается о погибших 30 жителях.

В соседнем с Нигерией Нигере похожая ситуация: мощные за последние 50 лет ливни вызвали наводнения, которые унесли жизни 150 человек. Разлив реки Нигер привел к затоплению многих кварталов столицы страны - Ниамея.

В другой стране - Республике Мали - из-за очень сильных наводнений заявили о состоянии природной катастрофы, там также протекает река Нигер. Погибшими являются 30 человек, еще 104 пострадали и 47 тысяч остались без жилья. Местные власти наращивает запасы продовольствия и предметов первой необходимости.