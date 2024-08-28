По меньшей мере 20 суданских деревень исчезли после прорыва плотины

В Судане не менее 20 деревень исчезли с лица земли вследствие прорыва плотины Арбаат. Это произошло 25 августа после обильных дождей. В результате действия стихии погибли по меньшей мере 30 человек.

Как сообщил телеканал CNN со ссылкой на отчет Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), вокруг плотины пострадали 70 деревень, из которых 20 разрушены полностью.

«По данным ООН, по меньшей мере 30 человек погибли после обрушения плотины Арбаат в северо-западной провинции Красное море в Судане. Проливной дождь привел к прорыву плотины после того, как водохранилище за ней было "полностью осушено"», - уточнили журналисты со ссылкой на УКГВ.

Кроме этого, порядка 50 тысяч человек, живущих западнее разрушенной плотины, лишились домов или они также частично повреждены. Произошло обрушение 84 скважин, около 10 тысяч сельскохозяйственных животных потеряны.

Более всего от последствий наводнений из-за проливных дождей в Судане пострадали Северный и Западный Дарфур, а также провинция Нил. Сотни человек считаются пропавшими без вести, во многих частях Судана начался хаос. При этом до обрушения плотины, как сообщается, только от наводнений пострадали 317 тысяч человек, из них 118 тысяч вынужденно покинули свои дома.