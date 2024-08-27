Экипаж Су-34 разгромил скопление украинских боевиков в Курской области

Российская оперативно-тактическая авиация громит украинских боевиков в Курской области. Минобороны России сообщило, что экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожил личный состав и бронетехнику ВСУ.

Удар наносился по скоплению противника, обнаруженному в приграничном районе Курской области. Враг замаскировал позиции пехоты и бронетехнику, но это не спасло его от обнаружения и огневого поражения.

Российское оборонное ведомство уточнило, что летчики использовали авиабомбы, оборудованные универсальными модулями планирования и коррекции. Они позволяют поражать цели, сбрасывая бомбы на значительном удалении от линии боевого соприкосновения.

МО РФ отметило, что, получив от разведки подтверждение об уничтожении намеченных целей, экипаж российского самолета благополучно вернулся на аэродром вылета.

Ранее экипажи российских вертолетов армейской авиации Ми-28НМ показали ночные кадры поражения техники ВСУ под Курском.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.