Летчик Оборин лично сбил 13 самолетов нацистов в боях за Украину в ВОВ

Министерство обороны РФ запустило новый исторический проект «Забвению не подлежит истории урок», посвященный 80-летию Львовско-Сандомирской стратегической наступательной операции и освобождению Западной Украины от фашизма. На сайте проекта можно увидеть рассекреченные архивные документы о подготовке и проведении операции (с 13 июля по 29 августа 1944 года).

Результатом шестого стратегического удара стал разгром группы армий «Северная Украина» противника и освобождение от оккупантов западных областей Украины и юго-восточных районов Польши. Также советские войска захватили крупный плацдарм на западном берегу реки Висла, с которого в последующем развернулось наступление на силезском направлении, в центральные районы Польши и к границе нацистской Германии.

Два опубликованных документа рассказывают о подвиге командира 438-го истребительного авиационного полка 205-й истребительной авиационной Кировоградской дивизии подполковника Александра Оборина. Он лично сбил 13 самолетов противника, а еще 13 уничтожил в групповых боях. Также лично и в составе группы он сбил два вражеских аэростата.

Его последним подвигом стал бой, где он протаранил немецкий самолет и погиб. Оба самолета загорелись и упали вблизи расположения 7-го гвардейского танкового Киевского дважды Краснознаменного ордена Суворова корпуса.

«7 августа 1944 года, прикрывая свои войска в районе Лагув, встретил Ме-109, завязался воздушный бой, в котором немец вел себя нахально. Боеприпасы кончились, тогда тов. Оборин решил таранить противника в лоб, в результате ударного тарана погиб и сам смертью героя», - говорится в документе.

Впоследствии Александру Оборину посмертно присвоили звание Героя Советского Союза.

Ранее в Ленинградской области нашли место захоронения узников концлагеря. Останки находились в районе старого аэродрома, где пленных красноармейцев использовали в качестве рабов.

Материал подготовили Анастасия Бобылева и Николай Баранов.