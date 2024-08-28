Воздушная тревога объявлена в районе Киева

Воздушная тревога объявлена в Киеве. Информация появилась на онлайн-карте министерства цифровой трансформации Украины.

Уточняется, что сигнал воздушной тревоги звучит также в Житомирской, Харьковской, Киевской, Черниговской, Полтавской, Сумской, Кировоградской и Черкасской областях страны. Последний раз тревога сработала в 21:57 мск в Полтавской области.

Информации о новых взрывах в перечисленных регионах страны нет.

Ранее сообщалось о серии взрывов, прогремевших в районе населенных пунктов Ровно и Сумы. При этом точной информации о том, где конкретно прогремели взрывы, не было.