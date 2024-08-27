В украинских городах Сумы и Ровно прогремели взрывы

В нескольких регионах Украины прозвучали взрывы. Так, местные СМИ сообщили о раздавшихся в Ровно взрывах и об услышанном в Сумах звуках взрыва.

По информации украинского Минцифры, взрыв прогремел и в Хмельницкой области. Также по всей территории Украины прозвучала воздушная тревога, она звучит с 03:21 по московскому времени.

«В Сумах был слышен звук взрыва. В Ровно слышны взрывы», - указали местные журналисты.

Сутками ранее система оповещения населения сработала в пяти украинских областях. В частности, в Сумской и Харьковской областях, а также в Черниговской, Черкасской и Полтавской областях Украины.

Взрывы и воздушная тревога звучат на Украине из-за наносимых ВС РФ ударов по инфраструктуре с 10 октября 2022 года. За два дня до этого произошел теракт на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины.