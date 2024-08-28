В Центральной клинической больнице Управления делами Президента ставят рекорды скорости. А от того, насколько оперативно выстроена работа, зависят жизни пациентов. И теперь на огромной территории больницы - она как район Москвы по размеру - от взятия биоматериала до выполнения анализа проходит меньше часа. Так работает уникальная система.

Курьер Евгений Тюфякин проезжает около 40 километров в день по огромной территории Центральной клинической больницы Управления делами Президента. А это целых 11 корпусов, окруженных двумя сотнями гектаров леса. У него важная задача, от которой зависят жизни - в каждом пункте приема биоматериалов вовремя приложить штрихкод и доставить пробы крови, волокон, тканей пациентов разных отделений как можно быстрее в лабораторию.

В ЦКБ создали уникальную систему преаналитики - это все, что происходит с образцом до начала анализа содержимого пробы, начиная с собственной службы доставки и заканчивая комплексом мер, которые не позволяют перепутать и просрочить анализы пациентов.

«Видели ошибки при взятии биоматериала - не в ту пробирку, мы видели проблемы - неправильно штрихкод, требовалась дополнительная работа по переклеиванию штрихкода. Биоматериал доставлялся более часа и мы видели результаты - человек болеет, например, сахарным диабетом, и мы видим в норме глюкозу», - поделилась заведующая клинической диагностической лабораторией ЦКБ с поликлиникой Оксана Барановская.

Даже жгут, который держали на руке больше минуты может испортить результат исследования - передержишь его - кровь будет не та. На преаналитический этап приходится до 75 % лабораторных ошибок. В ЦКБ уже давно на каждую пробирку наносится индивидуальный штрихкод, пункты приема оборудованы системой видеонаблюдения, а медсестры сканируют коды - они автоматически попадают в единую электронную базу. Сортер же сам распределяет пробирки по анализаторам.

Тут же принимают решение что делать с выявленными критическими результатами - например, если очень высокие биохимические показатели глюкозы в крови, то либо за пол часа проводят повторный анализ, либо клиницисты срочно о нем сообщают в отделение, где лежит пациент.

Оптимизация всей лабораторной системы в ЦКБ заняла около двух лет. Теперь от взятия биоматериала до выполнения анализа проходит меньше часа. Опыт Центральной клинической больницы Управления делами Президента уже перенимают другие регионы.

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