Московские хирурги удалили из сердца пациентки гигантскую опухоль

Хирурги НИИ имени Склифосовского провели сложнейшую операцию - удалили из сердца пациентки «сердце» - такую форму приняла гигантская опухоль, которая разрослась внутри органа.

Сейчас Майя после выписки дефилирует на каблуках, красуется перед камерами и не стесняется показывать шрам - надрез. А месяц назад она с трудом наклонялась и не могла свободно ходить - мешала отдышка. Обследование кардиолога выявило - внутри сердца - опухоль весом около 100 граммов. Размер больше куриного яйца.

«Миксома правого предсердия, которая выросла уже до таких размеров, что занимала всю полость правого предсердия. Определено место крепления - оно оказалось возле устья нижней полой вены, достаточно плотное», - рассказал главный внештатный сердечно-сосудистый хирург ДЗМ, заведующий научным отделом неотложной кардиохирургии НИИ СП им. Н.В. Склифосовского Марат Сагиров.

Из-за того, что опухоль долго находилась внутри сердца, она переняла его форму.

Размер доброкачественной опухоли был сравним с размерами самого сердца - 11 на 6 сантиметров. Второй факт - то, что она находилась в правом предсердии, что большая редкость.

Миксома сердца - это доброкачественное образование, но встречается очень редко и располагается в правом предсердии только в 20% случаев. На ощупь, говорят врачи, напоминает рыхлую медузу, потому извлекать ее надо аккуратно - высок риск ее распада и попадания фрагментов в кровоток, что может привести к отрыву тромба в легочной артерии. Чаще всего появляется у женщин, но причина ее возникновения до сих пор до конца не изучена - чаще всего болезнь передается по наследству.

«Когда кусочек от нее отлетел - несколько кусочков - они сразу уходят в легочную артерию, возникает так называемая тромбоэмболия легочной артерии. Ее можно найти при кардиографии, когда делается ультразвуковое исследование сердца, соответственно, можно заподозрить, что там есть опухоль», - объяснил директор НИИ СП им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков.

Несмотря на сложности, врачи полностью удалили новообразование, а позже восстановили функцию трехстворчатого клапана, который работал неправильно из-за гигантской опухоли. Майя вернулась к нормальной жизни и уже на следующий день после выписки села за руль.

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