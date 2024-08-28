В Якутии дикие звери стали выходить к людям из-за лесных пожаров

Более 250 тысяч гектаров леса - такова площадь пройденная огнем в Якутии. Наиболее сложная обстановка на западе региона. Там огонь прошел около 40 тысяч гектаров. Увеличивается риск возникновения новых очагов из-за неконтролируемых сельхозпалов и начала сезона охоты.

Выжженная земля, огонь пожирает деревья и рвется вперед. Потушить его крайне сложно: сухая и ветреная погода только способствует распространению огня. На борьбу пожарами уже направили авиацию.

Отряды десантников перебрасывают с одного участка на другой - более сложный. Высаживаются в труднодоступных местах, где только пешком можно пробраться к очагам. Главная задача сейчас - не дать огню подобраться ближе к людям.

«Нехватка сил и средств: людей, воды. В некоторых местах воды нет Природные условия тоже - иногда дождей не бывает долго. Сами тушим», - рассказал инструктор парашютно-пожарной группы якутского отделения Авиалесоохраны Егор Николаев.

И таких очагов возгорания по всей Якутии - 25. Это свыше 251 тысячи гектаров. На 133 тысячах пожар удалось потушить за прошедшие сутки. На особом контроле - Сунтарский, Кобяйский и Верхневилюйский районы. Там огонь близко подошел к населенным пунктам.

«Вначале, конечно, было сложно. Пожар шел на наш табор и защитили табор. И мать-природа тоже помогла: дожди остановили главный огонь. Открытый огонь остановили», - поделился парашютист-пожарный Семен Пестряков.

И пока пожарам не дают подобраться ближе к населенным пунктам и домам, огонь гонит из лесов диких животных.

Выходят к людям и бурые медведи, потерявшие и дом, и привычные источники питания.

«В последние года по Якутии пожаров очень много, как мы все знаем. Прошлый год Якутия вся горела, в этом году более-менее, южные районы горят - Олекма, Усть-Мая, Томпонский район, сильно нынче выгорело. Зверь живет, как мы все знаем, в тайге, их дом горит и зверю куда деваться?», - рассказал охотник Александр Тастыгин.

Но охотники предупреждают - подкармливать медведя точно не нужно. Он снова вернется на это место в поисках легкой добычи. И тогда те же люди просят избавить их от хищников.

В последние годы таких видеокадров стало особенно много. Выходить медведи стали все чаще и чаще. Сегодня в Якутии есть несколько обращений о создании в улусах специальных бригад охотников. Похожие формирования уже есть в республике, они отстреливают волков.

Этих сильных и агрессивных животных зачастую называют хозяевами тайги. У охотника Александр Тастыгина живут два медведя, их нашли еще маленькими и вырастали. И хотя власти их выпустить на волю, один из них вернулся, а второго пришлось застрелить. Свой век они будут здесь, потому что без человека в дикой природе они существовать уже не смогут» 20 сек.

Ранее МЧС России задействовала самолет Бе-200 и вертолет МИ-8 для тушения природных пожаров в Якутии. Авиация слила десятки тонн воды на кромки лесных пожаров.