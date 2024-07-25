МЧС России задействовала Бе-200 и Ми-8 для тушения пожаров в Якутии

МЧС России применила авиацию для тушения лесных пожаров в Республике Саха (Якутия), всего на территории субъекта активными остаются 93 пожара, их общая площадь превысила 800 тысяч гектаров. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по региону и опубликовали запись с тушением огня.

«За сутки самолеты Бе-200 ЧС МЧС России применялись на тушение пожаров в Верхневилюйском районе, слив 87 тонн воды. Вертолеты Ми-8 МЧС России применялись на тушении пожаров в Абыйском и Верхневилюйском районах, слив в общей сложности 90 тонн воды на кромки пожаров», - сказал начальник регионального управления МЧС Павел Гарин.

За сутки 24 июля специалисты ликвидировали два пожара и еще пять на общей площади около 15 тысяч га локализовали. Всего в тушении пожаров задействовали 1 849 человек и 182 единицы техники.

В 40 населенных пунктах региона сохраняется задымленность, их число уменьшилось на четыре с прошлой недели. Уточняется, что никто из местных жителей не сообщал о случаях отравления дымом или угарным газом.

Напомним, ранее сообщалось о том, что очаги пожара в Якутии главным образом действуют в труднодоступных территориях, куда не может доехать тяжелая землеройная техника. В некоторых районах фиксировалось превышение предельно допустимой концентрации химических веществ.