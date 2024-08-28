Сотрудникам ФБР не удалось установить мотив стрелка, пытавшегося убить Трампа

Мотив 20-летнего Томаса Мэттью Крукса, стрелявшего в кандидата в президенты США, установить не удалось. Об этом сообщили в ФБР.

Уточняется, что у стрелка не было каких-либо сообщников. При этом отмечается, что нет каких-либо указаний на то, что к покушению причастно то или иное иностранное государство.

«Расследование продолжается, но мы не нашли никаких доказательств о том, что у подозреваемого были соучастники», - заявили в Бюро.

Кроме того, в крови подозреваемого не было следов алкоголя или наркотиков.

Напомним, нападение на Трампа произошло 13 июля во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Против экс-президента открыли огонь, пуля попала в верхнюю часть его уха, Трамп не пострадал.

Стрелок был ликвидирован в тот же день.