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Сотрудникам ФБР не удалось установить мотив стрелка, пытавшегося убить Трампа

Напомним, что 13 июля 20-летний Крукс предпринял попытку ликвидации кандидата в президенты США.
Глеб Владовский 2024-08-28 21:25:18
© Фото: Xin Hua XinHua Globallookpress

Мотив 20-летнего Томаса Мэттью Крукса, стрелявшего в кандидата в президенты США, установить не удалось. Об этом сообщили в ФБР.

Уточняется, что у стрелка не было каких-либо сообщников. При этом отмечается, что нет каких-либо указаний на то, что к покушению причастно то или иное иностранное государство.

«Расследование продолжается, но мы не нашли никаких доказательств о том, что у подозреваемого были соучастники», - заявили в Бюро.

Кроме того, в крови подозреваемого не было следов алкоголя или наркотиков.

Напомним, нападение на Трампа произошло 13 июля во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании. Против экс-президента открыли огонь, пуля попала в верхнюю часть его уха, Трамп не пострадал.

Стрелок был ликвидирован в тот же день. 

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #ФБР
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