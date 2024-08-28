Во Франции заявили, что Дурова не допрашивали о насилии над ребенком

Основателя Telegram Павла Дурова не допрашивали насчет вероятного насилия в отношении его ребенка. Об этом сообщили в прокуратуре Парижа.

«(Это дело - Прим.ред.) не имеет отношения к настоящему разбирательству, он не был заслушан по этому другому делу», - цитирует заявление ведомства ТАСС.

Ранее сообщалось, что бизнесмена доставили в здание суда. Как сообщил наш корреспонтент, его фамилия не фигурировала в полицейском бюро. А это значит, что никакого заседания с его участием в парижском суде на 28 августа не запланировано.

Напомним, что во Франции ведется расследование в отношении Дурова, который якобы мог совершить акты насилия в отношении своего ребенка 2017 года рождения в период его учебы в Париже.