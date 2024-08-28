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Около 200 человек эвакуировались из горящего в Ульяновске ТЦ

По данным МЧС России, горение ликвидировано в 19:21 мск.
Глеб Владовский 2024-08-28 20:36:52
© Фото: Екатерина Аверьянова ТРК Звезда

В Ульяновске около 200 человек удалось эвакуироваться из вспыхнувшего торгового центра. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МЧС России.

Уточняется, что сообщение о возгорании в ТЦ «Версаль» поступило в экстренные службы в 18:59 мск.

«По прибытии обнаружена вспышка на кухне в вентиляционной шахте, горения нет», - говорится в сообщении.

В ведомстве дополнили, что в 19:21 пожал был полностью ликвидирован огнеборцами МЧС России. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось об успешной ликвидации возгорания на Омском НПЗ.

#в стране и мире #пожар #Ульяновск #эвакуация #МЧС России #ТЦ
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