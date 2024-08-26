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Возгорание на Омском НПЗ ликвидировано

Ранее сообщалось о гибели одного из сотрудников объекта в результате пожара.
Глеб Владовский 2024-08-26 21:00:34
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда

Возгорание на Омском нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) успешно ликвидировано. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Омской области.

«В 14:44 (11:44 мск - Прим.ред.) 26.08.2024 г. поступило сообщение о пожаре в Советском округе города Омска. Пожар локализован в 19:05 (16:05 мск - Прим.ред.). Пожар ликвидирован в 23:06 (20:06 мск - Прим.ред.)», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что к ликвидации последствий были привлечены 27 специалистов и семь единиц техники. Работало 15 звеньев газодымозащитной службы.

Ранее сообщалось о гибели одного из сотрудников НПЗ в результате пожара. Еще шестеро получили травмы различной степени тяжести.

#в стране и мире #МЧС РФ #Омская область #ОМСКИЙ НПЗ #ликвидация пожара
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