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МО Польши: в НАТО нет желающих сбивать ракеты России над Украиной

Министр национальной обороны Польши заявил, что это не входит в интересы государства.
Мария Зайцева 2024-08-28 13:40:13
© Фото: dpa, Globallookpress

Страны НАТО не согласятся на предложение Владимира Зеленского сбивать российские ракеты над территорией Украины. Об этом агентству PAP заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Глава оборонного ведомства страны сообщил, что ни одна страна отдельно не примет такое решение и в НАТО сторонников нет.

«По этому вопросу есть большой скептицизм», - сказал Косиняк-Камыш.

При этом он поделился, что не был удивлен предложением Зеленского, но отметил, что в интересы Польши оно не входит.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц также отказался от этой идеи и напомнил, что США тоже занимают четкую позицию по вопросу.

#ракеты #Украина #Польша #НАТО #Владимир Зеленский #Владислав Косиняк-Камыш
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