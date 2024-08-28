МО Польши: в НАТО нет желающих сбивать ракеты России над Украиной

Страны НАТО не согласятся на предложение Владимира Зеленского сбивать российские ракеты над территорией Украины. Об этом агентству PAP заявил вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.
Глава оборонного ведомства страны сообщил, что ни одна страна отдельно не примет такое решение и в НАТО сторонников нет.
«По этому вопросу есть большой скептицизм», - сказал Косиняк-Камыш.
При этом он поделился, что не был удивлен предложением Зеленского, но отметил, что в интересы Польши оно не входит.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц также отказался от этой идеи и напомнил, что США тоже занимают четкую позицию по вопросу.
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