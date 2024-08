Россия закрыла въезд для 92 американских граждан

Российская Федерация закрыла въезд на постоянной основе для 92 граждан Соединенных Штатов в ответ на русофобский курс администрации Байдена. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел РФ.

В заявлении российского внешнеполитического ведомства говорится, что запрет введен для представителей силовых ведомств США, глав основных компаний американского ВПК, а также финансовых институтов, поставляющих оружие Киеву и тем, кто спонсирует киевский режим.

Помимо этого, в стоп-лист вошли журналисты популярных изданий либерал-глобалистского толка. Отмечается, что они распространяют ложную информацию о России, а также ее вооруженных сил, чтобы «прикрывать» гибридную войну, которую развязали Соединенные Штаты.

Так, российские санкции коснулись 14 действующих и бывших сотрудников газеты The Wall Street Journal. В их числе и главный редактор Эмма Такер. Также в список попали пять журналистов издания The New York Times, четыре сотрудника газеты The Washington Post и публицист британского издания The Daily Telegraph. Въезд в Россию запрещен еще некоторым американским юристам и политикам.

В МИД РФ американским властям напомнили о неотвратимости наказания за враждебные действия. В сообщении дипломатического ведомства говорится, что оно коснется как попыток вмешательства во внутренние дела России, так и поддержки террористических действий украинских властей.

Ранее российское дипломатическое ведомство опубликовало список из 77 граждан США, которым запретили въезд в Россию. В МИД РФ пояснили, что ограничения были введены, исходя из принципа взаимности.