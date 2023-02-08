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Россия запретила въезд 77 гражданам США

Анна Касаткина
20:07 08.02.2023
Россия включила в «стоп-лист» руководителей органов власти в штатах, а также ряда федеральных ведомств.
Россия запретила въезд 77 гражданам США
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Россия запретила въезд на свою территорию для 77 американских граждан. Их имена опубликованы на сайте российского МИД.

В ведомстве пояснили, что ограничения введены, исходя из принципа взаимности. В «стоп-лист» включили руководителей органов власти в штатах, а также ряда федеральных ведомств. Кроме того, в список попали главы компаний, «причастных к поставкам вооружений неонацистскому режиму в Киеве». Санкции также коснулись некоторых членов семей чиновников.

В список, в числе прочих, попали губернаторы 33 американских штатов. Всего в перечень американских граждан, которым запрещен въезд в Россию, включены 1344 человека.

Ранее в Евросоюзе анонсировали новый пакет санкций против РФ к годовщине начала спецоперации - 24 февраля.

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