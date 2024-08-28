Жителям Центральной России пообещали бабье лето с +28 градусами

Бабье лето в Центральной России может наступить 1 сентября и будет с температурой воздуха до 28 градусов. Об этом сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По словам эксперта, погоду в Московской области будет определять антициклон. Отмечается, что температура воздуха днем будет варьироваться в диапазоне от +23 до +28 градусов.

«Ночью +10...+15 градусов, в первые ночи декады при ясном небе воздух сможет остывать до +6...+11 градусов. Без осадков. Ветер слабый, с южной тягой», - цитирует метеоролога телеканал «360».

Ранее синоптик Шувалов в беседе со «Звездой» рассказал, когда жара в Москве пойдет на спад. По его данным, с четверга по пятницу на этой неделе температура опустится до показателя 23-26 градусов.