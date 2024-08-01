В Татарстане девять человек заболели лихорадкой Западного Нила

Девять случаев заражения лихорадкой Западного Нила выявлено в Татарстане, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по республике.

Пять пациентов проходят лечение в Республиканской инфекционной клинической больнице имени профессора А.Ф. Агафонова (РКИБ). Состояние заболевших оценивается как средней степени тяжести. Специалисты уточнили, что угрозы жизни пациентов нет.

«Остальные пациенты были выписаны в связи с выздоровлением», - указали в пресс-службе РКИБ им. профессора А.Ф. Агафонова.

Лихорадка Западного Нила - вирусное природно-очаговое инфекционное заболевание. Симптомами заражения лихорадкой являются длительная температура в течение пяти-семи дней, появление сыпи, головные боли, поражение нервной системы. Заражение опасным вирусом происходит от укусов инфицированных комаров.

Роспотребнадзор по Республике Татарстан рекомендовал жителям засетчивать окна в помещениях и использовать аэрозоли от комаров при прогулке.