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В Татарстане девять человек заболели лихорадкой Западного Нила

Пять пациентов, заразившихся лихорадкой Западного Нила, проходят лечение в РКИБ им. профессора А.Ф. Агафонова
Услада Дубинина 2024-08-01 15:55:58
© Фото: Рамиль Ситдиков, РИА Новости

Девять случаев заражения лихорадкой Западного Нила выявлено в Татарстане, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Роспотребнадзора по республике. 

Пять пациентов проходят лечение в Республиканской инфекционной клинической больнице имени профессора А.Ф. Агафонова (РКИБ). Состояние заболевших оценивается как средней степени тяжести. Специалисты уточнили, что угрозы жизни пациентов нет. 

«Остальные пациенты были выписаны в связи с выздоровлением», - указали в пресс-службе РКИБ им. профессора А.Ф. Агафонова. 

Лихорадка Западного Нила - вирусное природно-очаговое инфекционное заболевание. Симптомами заражения лихорадкой являются длительная температура в течение пяти-семи дней, появление сыпи, головные боли, поражение нервной системы. Заражение опасным вирусом происходит от укусов инфицированных комаров. 

Роспотребнадзор по Республике Татарстан рекомендовал жителям засетчивать окна в помещениях и использовать аэрозоли от комаров при прогулке.

#в стране и мире #Вирус #Татарстан #роспотребнадзор #заболевание #комары #лихорадка Западного Нила
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