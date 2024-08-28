Боец MMA Ильяс Якубов* внесен в список террористов и экстремистов

Бойца MMA Ильяса Якубова*, которого ранее арестовали за оправдание терроризма, внесли в перечень террористов и экстремистов. Об этом говорится на сайте Росфинмониторинга.

«Перечень террористов и экстремистов (включенные)... Национальная часть... Физические лица... 16. Якубов Ильяс Аресович*, 14.12.1991 года рождения, с. Шали Шалинского района Чеченской Республики», - говорится в перечне.

Ранее, в октябре 2023 года, Якубова* арестовали по решению Чертановского суда Москвы. По данным следствия, он в соцсети разместил видео, в котором тренировался под монолог террориста Шамиля Басаева. Позднее боец ролик удалил.

Спортсмену предъявили обвинение по статье о публичном оправдании или призыву к терроризму. Максимальное наказание за это - от пяти до семи лет лишения свободы. Сам Якубов* отрицает все обвинения.

* Ильяс Якубов - лицо, внесенное в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.