В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Москве арестовали бойца ММА Якубова по обвинению в оправдании терроризма

Ирина Елагина
17:18 23.10.2023
Известного спортсмена взяли под стражу в зале суда и отправили в следственный изолятор до 11 декабря.
© Видео: пресс-служба Чертановского суда г. Москвы © Фото: пресс-служба Чертановского суда г. Москвы
Читайте нас на:

Известный спортсмен Ильяс Якубов был арестован сегодня по решению Чертановского суда Москвы по ходатайству СКР для расследования уголовного дела о публичном оправдании терроризма. О взятии под стражу бойца ММА сообщила пресс-служба суда.

На кадрах видео запечатлен момент оглашения судебного решения, в соответствии с которым Якубов пробудет в камере следственного изолятора до 11 декабря.

Напомним, что, по данным предварительного следствия, Якубов в соцсети разместил видео своей тренировки под монолог террориста Шамиля Басаева, в дальнейшем ролик спортсмен удалил. В субботу, 21 октября, стало известно о задержании Якубова. По данным суда, ему инкриминируют публичное оправдание или призывы к терроризму, за подобные деяния УК РФ предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Якубов в течение 10 лет выступает в ММА, провел 16 боев, 12 из них закончились его победой.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
16:37 В стране и мире
Видео
В Мадриде у граждан Украины изъяли контрабандное скифское золото на 60 млн евро
16:05 В стране и мире
WP: ответственность за убийство Дугиной лежит на СБУ
15:27 В стране и мире
Видео
Мантуров оценил идею ЕС запретить экспорт в Россию швейных иголок
14:54 В стране и мире
Во всех больницах сектора Газа закончилось топливо
12:56 В стране и мире
В Кремле согласились с Байденом в том, что мир нуждается в новом миропорядке
Популярное
Видео
Мантуров оценил идею ЕС запретить экспорт в Россию швейных иголок
RMC: спецслужбы Франции обвинили РФ в «обострении психоза» из-за клопов
Трамп назвал Вашингтон самой опасной столицей в мире
Видео
Шольц надел кипу на открытии новой синагоги в Дассау
Видео
Белоусов разделил бизнес на «крысить», «хрючить» и «копытить»
Видео
В РАН заявили, что силу взрыва от Апофиса нужно было бы измерять в «царь-бомбах»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.