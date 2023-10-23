В Москве арестовали бойца ММА Якубова по обвинению в оправдании терроризма

Известного спортсмена взяли под стражу в зале суда и отправили в следственный изолятор до 11 декабря.

© Видео: пресс-служба Чертановского суда г. Москвы © Фото: пресс-служба Чертановского суда г. Москвы

Известный спортсмен Ильяс Якубов был арестован сегодня по решению Чертановского суда Москвы по ходатайству СКР для расследования уголовного дела о публичном оправдании терроризма. О взятии под стражу бойца ММА сообщила пресс-служба суда.

На кадрах видео запечатлен момент оглашения судебного решения, в соответствии с которым Якубов пробудет в камере следственного изолятора до 11 декабря.

Напомним, что, по данным предварительного следствия, Якубов в соцсети разместил видео своей тренировки под монолог террориста Шамиля Басаева, в дальнейшем ролик спортсмен удалил. В субботу, 21 октября, стало известно о задержании Якубова. По данным суда, ему инкриминируют публичное оправдание или призывы к терроризму, за подобные деяния УК РФ предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Якубов в течение 10 лет выступает в ММА, провел 16 боев, 12 из них закончились его победой.