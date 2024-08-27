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Беспилотник ВС РФ настиг бронемашину ВСУ в укрытии в Курской области

Средства объективного контроля зафиксировали возгорание и уничтожение боевой бронированной машины противника.
2024-08-27 17:37:39
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Российский беспилотник атаковал бронированную машину ВСУ в укрытии в приграничном районе Курской области, в результате чего машина загорелась.

Министерство обороны РФ поделилось кадрами с ударом российского дрона-камикадзе. Бронемашину в ходе разведки обнаружили военнослужащие российской группировки войск «Север».

На кадрах от первого лица видно, как дрон влетает в крышу строения, куда зашла техника, после чего запись обрывается. На записи с другого БПЛА показано, как после удара происходит детонация и задымление. В описании к видео сказано, что объект был уничтожен.

Отметим, что ВС РФ регулярно применяют беспилотники в зоне боевых действий. Накануне ведомство показало, как дрон уничтожает украинскую РЛС в Сумской области.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Курская область #ВСУ #МО РФ
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