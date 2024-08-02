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Средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников над Россией

Из них два уничтожены над Курской областью, еще четыре в районе Краснодарского края.
2024-08-02 08:15:53
© Фото: MOD Russia, Globallookpress

Российские военнослужащие уничтожили шесть украинских беспилотников над территорией РФ. Об этом сообщили в Минобороны России.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением беспилотных летательных аппаратов по объектам на территории Российской Федерации», - говорится в заявлении оборонного ведомства.

Уточняется, что дежурные средства ПВО уничтожили два беспилотника в небе над Курской областью и четыре над Краснодарским краем.

Украинские боевики регулярно предпринимают попытки совершить теракты на территории России. Так, над Севастополем были сбиты четыре воздушные цели.

Материал подготовили Глеб Владовский и Николай Баранов.

#армия #ВС РФ #средства пво #Беспилотники ВСУ
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