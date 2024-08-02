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Развожаев рассказал о сбитых в Севастополе воздушных целях

Губернатор Севастополя рассказал, что обломки сбитых ракет и беспилотников находят по всему городу, включая улицы Острякова, Хрусталева, Симонка и ряде других.
Дарина Криц 2024-08-02 02:54:57
© Фото: Евгений Биятов, РИА Новости

Вооруженные силы РФ отразили массированную атаку на Севастополь. По последним данным, сбито не менее четырех воздушных целей. Предварительно, сбитые воздушные цели были начинены поражающими металлическими элементами. Об этом заявил губернатор Михаил Развожаев.

«Наши военные отразили массированную атаку на Севастополь. По предварительной информации, сбито уже больше четырех воздушных целей», - написал глава региона.

Уточняя, Развожаев сказал, что на улице Острякова оборвалась линия электропередачи из-за упавшего обломка ракеты. Кроме этого, другая часть сбитой ракеты упала на пешеходном переходе по улице Хрусталева.

«В районе улицы Симонка - фрагменты сбитого БПЛА, на Пилипенко на крыше дома также часть сбитого БПЛА. На Морских пехотинцев перед домом лежит часть ракеты. На Неглинной во дворе частного дома, часть сбитой ракеты», - добавил губернатор.

Также появляются данные, что на улицах Романова, Победы и Горпищенко упали металлические фрагменты. 

Развожаев напомнил, что отмены ранее объявленной воздушной тревоги еще не было, он попросил жителей оставаться во временных укрытиях или безопасных местах. Сведений о пострадавших на данный момент не имеется.

#в стране и мире #Севастополь #Михаил Развожаев #воздушные цели #отражение атаки #сбили ракеты
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