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ВСУ потеряли более 400 военнослужащих за сутки боев в Курской области

Также противник лишился 27 единиц техники, включая танк. Всего же за время боевых действий в Курской области враг потерял более 6 200 боевиков и 73 танка.
2024-08-26 14:12:26
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда»

Украинские формирования потеряли более 400 боевиков за сутки в Курской области. Об этом сообщает МО РФ.

Помимо живой силы, украинская сторона понесла серьезные потери в военной технике. В течение суток ВС РФ уничтожили в Курской области танк, две БМП, три БТР и 21 боевую бронированную машину. Также противник лишился пяти артиллерийских орудий, двух минометов, 11 автомобилей и РЛС контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Ведомство назвало потери ВСУ с начала боевых действий в граничащем с Украиной регионе РФ. Как утверждает Минобороны, враг потерял в личном составе в ходе попыток вторжения в Курскую область более 6 200 человек.

Также противник недосчитался большого количества техники, включая 73 танка, 33 БМП, 61 БТР. Кроме того, ВС РФ уничтожили 42 артиллерийских орудия, пять ЗРК, 11 РСЗО, в том числе три HIMARS и одну MLRS, девять станций РЭБ.

Ранее Министерство обороны РФ продемонстрировало кадры работы зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Север» в Курской области. Комплекс прикрывает воздушное пространство над позициями наших войск.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#армия #Курская область #ВСУ #МО РФ
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