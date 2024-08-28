Париж опроверг информацию о запланированной встрече Дурова и Макрона

Данные о якобы запланированной встрече основателя Telegram Павла Дурова и президента Франции Эммануэля Макрона оказались ложными. Об этом сообщает издание Le Monde со ссылкой на источник в администрации президента.

Информация о намечавшейся встрече была распространена еженедельником Le Canard enchaîné, который заявил, что при задержании бизнесмен говорил про встречу в Елисейском дворце.

Опровержением стало то, что Макрон провел вечер субботы в своем семейном доме в Па-де-Кале на севере Франции, как отметил источник.

Ранее стало известно, что в 2018 году французский лидер предлагал Дурову перенести штаб-квартиру его мессенджера в Париж, но бизнесмен отказался.