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Танк ВСУ «метнул башню» от попадания FPV-дрона в Курской области

Удар по вражеской бронетехнике наносили операторы беспилотников из состава группировки войск «Север».
2024-08-28 14:50:41
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Украинский танк уничтожил расчет беспилотников группировки войск «Север» в приграничье Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Удар по танку противника нанес расчет FPV-дрона. На предоставленных российским оборонным ведомством кадрах демонстрируется мощный взрыв, подтверждающий необратимое уничтожение танка ВСУ - детонировавший боекомплект запускает в воздух башню вместе с орудием. То, что осталось от танка, охватывает огонь. 

Движение танка и его стрельба были засечены в ходе разведывательных мероприятий. Проанализировав эти данные, российские военнослужащие решили применить против украинского танка беспилотники. Результат вышел отличный.

Ранее МО РФ сообщило, что FPV-дрон превратил в хлам САУ французского производства CAESAR под Угледаром.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.

#танк #беспилотники #Курская область #спецоперация #уничтожение #FPV-дроны
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