Танк ВСУ «метнул башню» от попадания FPV-дрона в Курской области

Украинский танк уничтожил расчет беспилотников группировки войск «Север» в приграничье Курской области. Об этом сообщает Минобороны России.

Удар по танку противника нанес расчет FPV-дрона. На предоставленных российским оборонным ведомством кадрах демонстрируется мощный взрыв, подтверждающий необратимое уничтожение танка ВСУ - детонировавший боекомплект запускает в воздух башню вместе с орудием. То, что осталось от танка, охватывает огонь.

Движение танка и его стрельба были засечены в ходе разведывательных мероприятий. Проанализировав эти данные, российские военнослужащие решили применить против украинского танка беспилотники. Результат вышел отличный.

Ранее МО РФ сообщило, что FPV-дрон превратил в хлам САУ французского производства CAESAR под Угледаром.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.