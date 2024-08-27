FPV-дрон превратил в хлам французскую САУ Caesar под Угледаром

На Угледарском участке спецоперации операторы FPV-дронов морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ) уничтожили французскую самоходную артиллерийскую установку (САУ) Caesar. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Ведомство продемонстрировало видеонарезку с боевой работой операторов. Кадры сняты как от первого лица, так и с помощью разведывательных дронов. Камеры зафиксировали, как FPV-дроны влетают прямо в технику противника, после чего происходят детонации, в воздух поднимаются клубы дыма.

Показано и то, что оператор видит во время полета в реальном времени. Дроны движутся на технику ВСУ, а в момент столкновения с машинами противника запись обрывается. Действуют подразделения и днем и ночью. Беспилотники оснащены специальными камерами для работы в темное время суток.

Помимо боевой работы, операторы дронов распространяют среди противника агитационные материалы с призывом сдаться в плен. В листовках объясняется, как избежать смерти, даются инструкции, где предложены различные способы прекратить участие в боевых действиях, сложить оружие и сдаться.

FPV-дроны (first-person view - «вид от первого лица») оснащены камерой, которая передает видео с помощью беспроводной связи на монитор, очки виртуальной реальности или шлем пилота. Управление осуществляется от первого лица при помощи пульта.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.