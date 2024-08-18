В ГКБ им. Пирогова показали проведение операции на сердце в 3D

В рентген-операционной в московской больнице решаются дела сердечные - у пациента тяжелая форма фибрилляции предсердий, или как ее еще называют, мерцательная аритмия. Она, неуловимая и хитрая, основная причина инсультов. Чтобы попасть в очаг сердечных волнений, делают прокол бедренной вены и ведут тонкие проводники по ней к пораженной зоне.

Суть этой радиочастотной малотравматичной операции в прижигании опасной зоны. Оперируют в 3D. Когда катетер на месте, формируется фактически карта сердца. И работает система навигации. Медицинский GPS с точностью до миллиметра приводит катетер к очагу аритмии.

«Это зона аритмогенной ткани, которая вызывает фибрилляцию предсердий. Я ее просто наметил, скажем так, ход движения инструмента отметил... И сейчас буду по намеченной траектории делать прижигание», - рассказал сердечно-сосудистый хирург Никита Сафонов.

Вся операция занимает не больше часа. Штурманом выступает ассистент хирурга непривычно из-за стены и за монитором он помогает выстраивать маршрут.

Подобных операций здесь проводят до пяти в день. И интересно, что часть пациентов в зависимости от заболевания во время операции могут находиться в сознании. При этом эффект виден сразу же. Практически 100% пациентов на следующий день выписываются домой.

Такую же операцию накануне перенес Игорь Сорокин. Сегодня уже собирает вещи на выписку - активно двигается и дышит легко.

«Вы знаете, первый день после операции все-таки тяжело, наркоз. Но к обеду уже все разошлось и намного легче стало действительно реально ходить. Одышка перестала»,-поделился он.

В большинстве случаев аритмию раньше лечили медикаментозно, но таблетки не дают столь быстрого эффекта и нередко вызывают привыкание. Эндоваскулярная операция стала настоящим спасением. Тем более противопоказаний почти нет. А восстановление проходит быстро.

«Заживление ожога, который наносится в ходе операции окончательное происходит к концу 3 месяца после вмешательства, в течение этого времени возможны рецидивы аритмии. Но они купируются обычным традиционным путем. Либо медикаментозно, либо путем электрической кардиоверсии. А после окончательного заживления приступы больше не появляются», - рассказал заведующий отделением кардиологии ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова Алексей Нестеров.

В Первой Градской больнице после модернизации открылись две рентген-хирургические операционные. Пока в одной помогают при аритмии, в другой в круглосуточном режиме восстанавливают просветы сосудов, помогают при кровотечениях и лечат аневризмы. С помощью ангиографа проводят и диагностику, и лечение.

«Мы можем установить аппарат С-дугу в любое положение, которое нам нужно, и выполнять операции в реальном времени. Сначала выполняем диагностическое вмешательство, смотрим, где имеется проблема. Принимаем решение и выполняем оперативное вмешательство», - пояснил заведующий отделением рентгенхирургических методов диагностики и лечения № 2 ГКБ № 1 им. Н. И. Пирогова Алексей Васильев.

Практикуют здесь и гибридную хирургию, сочетая открытое и эндоваскулярное вмешательство. Всего же в столице благодаря оснащению больниц современным оборудованием ежегодно проводят около ста тысяч высокотехнологичных операций.