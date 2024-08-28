МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

В Москве запустили первый в России беспилотный поезд

Поезд перевозит пассажиров на Московском центральном кольце.
Мария Зайцева 2024-08-28 14:06:48
© Фото: Алексей Иванов, ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В России запустили первый беспилотный поезд, разработка которого началась в 2016 году. Об этом «Звезде» рассказал заместитель генерального директора НИИАС и директор Санкт-Петербургского филиала НИИАС Павел Попов.

«Ласточка» будет перевозить пассажиров на Московском центральном кольце.

«Мы добавили техническое зрение, теперь фактически машинист только контролирует работу систем и отвечает за посадку и высадку пассажиров», - заявил он, комментируя понятие «третий уровень автоматизации».

Попов сообщил, что для запуска поезда проводилось исследование, на какую дальность видит человек. Было выяснено, что днем это около 300 метров, для системы были заданы параметры в 600 метров.

Он поделился, что для проверки системы было создано множество испытаний, в том числе с засветкой и туманом, для создания которого на полигоне использовали дымовые шашки.

«Все типы препятствий, которые могут быть, мы проверили, обобщили, при этом проводится несколько типов испытаний», - заключил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал запустить в московском метро поезда с элементами беспилотного управления.

#Москва #поезд #транспорт #ГосНИИАС #наш эксклюзив #МЦК #Ласточка
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Армия-2024. Все для фронта. Все для Победы
2
Су-34. Работа в зоне СВО
3
Су-35С. Экстремально опасный
4
Высшая школа ВДВ
5
«Альфа». 50 лет
6
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
7
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
8
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
9
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
10
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 