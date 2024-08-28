В Москве запустили первый в России беспилотный поезд

В России запустили первый беспилотный поезд, разработка которого началась в 2016 году. Об этом «Звезде» рассказал заместитель генерального директора НИИАС и директор Санкт-Петербургского филиала НИИАС Павел Попов.

«Ласточка» будет перевозить пассажиров на Московском центральном кольце.

«Мы добавили техническое зрение, теперь фактически машинист только контролирует работу систем и отвечает за посадку и высадку пассажиров», - заявил он, комментируя понятие «третий уровень автоматизации».

Попов сообщил, что для запуска поезда проводилось исследование, на какую дальность видит человек. Было выяснено, что днем это около 300 метров, для системы были заданы параметры в 600 метров.

Он поделился, что для проверки системы было создано множество испытаний, в том числе с засветкой и туманом, для создания которого на полигоне использовали дымовые шашки.

«Все типы препятствий, которые могут быть, мы проверили, обобщили, при этом проводится несколько типов испытаний», - заключил он.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин пообещал запустить в московском метро поезда с элементами беспилотного управления.