Собянин: в столичном метро появятся поезда с элементами беспилотного управления

В этом году в московском метро появятся новые поезда, речь идет о серии «Москва-2024», сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем личном блоге.

Как уточняется, составы начнут курсировать с обновленным обликом - речь идет о «маске» и интерьере. Внутри поезда пассажиров будут ждать более удобные USB-разъемы, износостойкая отделка и новые потолочные дисплеи.

Кроме того, градоначальник анонсировал появление в столичной подземке поездов с элементами управления без машиниста.

«В 2026-30 гг. планируется разработать новую модификацию поездов метро с элементами беспилотного управления», - написал он.

Название этих поездов пока не раскрывается, также неизвестно, каким будет дизайн. Однако москвичам уже сейчас пообещали, что в составах будет помещаться большее количество пассажиров.

Ранее Собянин рассказал о планах по развитию города. В частности, сообщалось, что к 2030 году будут запущены три новые ветки метро.