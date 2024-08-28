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Мехвод РСЗО «Торнадо» пообещал «давить» боевиков в Курской области

Артиллеристы под покровом августовской ночи накрывают огнем противника - 300-миллиметровые реактивные снаряды делают свое дело.
Андрей Лазарев 2024-08-28 13:34:26
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В курском приграничье расчеты РСЗО «Торнадо-С» наносят удары по складам с боеприпасами противника. Яркий свет от реактивного снаряда озаряет ночное небо. Применив вооружение, военнослужащие бегут в укрытие, чтобы не попасть под ответный удар.

Старший механик-водитель с позывным Лаврик всегда на боевом посту, понимает, что команда к выезду может поступить в любую секунду. Когда звучит короткое «К бою!», от него слишком многое зависит.

«Приходит задача от начальника расчета. Он мне говорит, под какой угол надо поставить машину. Выставляем угол, разворачиваемся и наводимся. Будем давить их до последнего, чтобы не осталось здесь никого», - говорит Лаврик.

«Торнадо-С» может поражать цели в любое время дня и ночи. Артиллеристы работают в тесной связке с воздушной разведкой. Данные поступают с беспилотника, после этого расчет тут же выезжает на боевую позицию.

Как гром в тишине августовской ночи РСЗО работает по скоплению арторудий, подразделениям штурмовых групп, зенитным комплексам, складам, в том числе и с ГСМ, воинским колоннам противника.

«Последняя задача, которую мы отработали, были три цели. Точно попали. Расчет действует слаженно, без запинок. Выезжаем на точку, занимаем стартовую позицию, разворачиваем машину, выходим в готовность нанесения ракетного удара», - рассказывает командир боевой машины РСЗО «Торнадо-С» с позывным Барс.

После каждого выезда РСЗО сразу же едет в район, где артиллеристы пополняют боекомплект. В направляющие снаряды загружают при помощи транспортно-заряжающей машины.

«Торнадо-С» - приоритетная цель для врага. Операторы разведывательных коптеров постоянно ищут нашу РСЗО. Противник не оставляет попыток обнаружить ее и ночью. Поэтому для расчета одинаково важны как скорость в боевой работе, так скрытность и маскировка. Реактивная система залпового огня никогда долго в одном месте не задерживается, постоянно перемещаясь из района в район, чтобы вновь внезапно и точно ударить по врагу.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.

#Курская область #РСЗО #торнадо-с #наш эксклюзив #СВО
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