Путин обсудил с Алиевым мирный договор между Арменией и Азербайджаном

Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Среди тем, которые обсудили главы стран, были подготовка мирного договора Армении и Азербайджана, делимитация границы и разблокирование транспортных коммуникаций.
Отмечается, что Путин и Алиев остались довольны итогами государственного визита президента России в Азербайджан.
«Последовательная реализация достигнутых в ходе переговоров договоренностей будет способствовать дальнейшему углублению российско-азербайджанских отношений союзничества и партнерства», - говорится в сообщении.
Сообщается, что личные контакты глав стран продолжатся.
Ранее по итогам переговоров с Алиевым Путин заявил, что Россия заинтересована в делимитации и демаркации Азербайджана.
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