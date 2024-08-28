Путин обсудил с Алиевым мирный договор между Арменией и Азербайджаном

Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Среди тем, которые обсудили главы стран, были подготовка мирного договора Армении и Азербайджана, делимитация границы и разблокирование транспортных коммуникаций.

Отмечается, что Путин и Алиев остались довольны итогами государственного визита президента России в Азербайджан.

«Последовательная реализация достигнутых в ходе переговоров договоренностей будет способствовать дальнейшему углублению российско-азербайджанских отношений союзничества и партнерства», - говорится в сообщении.

Сообщается, что личные контакты глав стран продолжатся.

Ранее по итогам переговоров с Алиевым Путин заявил, что Россия заинтересована в делимитации и демаркации Азербайджана.