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Путин обсудил с Алиевым мирный договор между Арменией и Азербайджаном

Путин и Алиев довольны итогами недавнего визита президента России в Азербайджан.
Мария Зайцева 2024-08-28 12:43:18
© Фото: Михаил Терещенко, РИА Новости

Президент России Владимир Путин созвонился с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Среди тем, которые обсудили главы стран, были подготовка мирного договора Армении и Азербайджана, делимитация границы и разблокирование транспортных коммуникаций.

Отмечается, что Путин и Алиев остались довольны итогами государственного визита президента России в Азербайджан.

«Последовательная реализация достигнутых в ходе переговоров договоренностей будет способствовать дальнейшему углублению российско-азербайджанских отношений союзничества и партнерства», - говорится в сообщении.

Сообщается, что личные контакты глав стран продолжатся.

Ранее по итогам переговоров с Алиевым Путин заявил, что Россия заинтересована в делимитации и демаркации Азербайджана.

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