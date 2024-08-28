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Белоусов поздравил два полка с освобождением Орловки в ДНР

Министр обороны Белоусов поздравил с освобождением Орловки в ДНР 589-й гвардейский мотострелковый Берлинский Краснознаменный ордена Кутузова полк и 433-й мотострелковый Краснознаменный полк имени Донского казачества.
2024-08-28 00:59:06
© Фото: Kremlin Pool via Global Look Press

Министр обороны РФ Андрей Белоусов поздравил 589-й гвардейский мотострелковый Берлинского Краснознаменного ордена Кутузова полк с освобождением Орловки в Донецкой Народной Республике.

В телеграмме Белоусов отметил смелость российских военнослужащих, сумевших взломать оборону украинских националистов.

«В ходе специальной военной операции, взламывая неприступную оборону противника, вы последовательно освобождаете донецкую землю от неонацистов. В боях за Бердычи, Новоалександровку и Евгеновку личный состав полка продемонстрировал смелость и отвагу», - заявил министр обороны.

По его словам, воины-гвардейцы полка уверенно продвигаются на Красноармейском направлении, выполняя поставленные задачи и приближая нашу Победу.

Кроме этого, глава Минобороны РФ направил поздравительную телеграмму 433-у мотострелковому Краснознаменному полку имени Донского казачества, успешно воюющему на самых сложных направлениях в зоне проведения СВО. Храбро и самоотверженно они освобождали Бердычи, Очеретино и Евгеновку в ДНР от украинских неонацистов.

В настоящее время они также уверенно продвигаются на Красноармейском направлении, нанося противнику существенный урон, заставляя его отступать. Бойцы также участвовали в освобождении Орловки. Более двух с половиной тысяч военнослужащих представлены к государственным наградам и ведомственным знакам отличия за героизм, мужество и отвагу.

Министр Андрей Белоусов поблагодарил воинов за верность Отечеству и присяге, выразив уверенность, что те продолжат с честью выполнять свой воинский долг.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.               

#Минобороны РФ #ДНР #освобождение #спецоперация #МО РФ #Андрей Белоусов #орловка
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