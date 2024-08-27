Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Орловка на территории Донецкой Народной Республики.

В российском оборонном ведомстве уточнили, что Орловка была освобождена в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр».

Кроме этого, группировка нанесла огневое поражение формированиям четырех украинских бригад. Это были 109-я бригада теробороны, а также 25-я воздушно-десантная, 53-я и 110-я бригады ВСУ. Огневое поражение было нанесено в районах населенных пунктов Воздвиженка, Розовка, Сергеевка и Новгородское.

Также сообщается об отражении подразделениями «Центра» семи контратак за сутки.

За это время в зоне ответственности группировки противник потерял до 530 боевиков, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также три орудия - САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30.

Кроме этого, МО РФ заявило о том, что ВС РФ нанесли удар «Кинжалами» по аэродромной инфраструктуре Украины.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов.