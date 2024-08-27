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Российские войска освободили Орловку в ДНР

Населенный пункт активными действиями освободили подразделения группировки войск «Центр».
2024-08-27 12:06:27
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Минобороны России сообщает об освобождении населенного пункта Орловка на территории Донецкой Народной Республики. 

В российском оборонном ведомстве уточнили, что Орловка была освобождена в результате активных действий подразделений группировки войск «Центр».

Кроме этого, группировка нанесла огневое поражение формированиям четырех украинских бригад. Это были 109-я бригада теробороны, а также 25-я воздушно-десантная, 53-я и 110-я бригады ВСУ. Огневое поражение было нанесено в районах населенных пунктов Воздвиженка, Розовка, Сергеевка и Новгородское. 

Также сообщается об отражении подразделениями «Центра» семи контратак за сутки. 

За это время в зоне ответственности группировки противник потерял до 530 боевиков, танк, четыре боевые бронированные машины, шесть автомобилей, а также три орудия - САУ «Гвоздика» и две гаубицы Д-30. 

Кроме этого, МО РФ заявило о том, что ВС РФ нанесли удар «Кинжалами» по аэродромной инфраструктуре Украины.

Материал подготовили Тимур Шерзад и Николай Баранов. 

#ДНР #освобождение #спецоперация #орловка #группировка «Центр»
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